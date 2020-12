Azərbaycan Televiziyası Şuşa həbsxanasından, Üzeyir bəy Hacıbyovun Şuşada ermənilərin dağıtdığı ev muzeyindən reportaj hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müxbir həbsxanadakı acınacaqlı vəziyyətdən danışaraq, Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin 2014-cü ildən bəri həmin kameralardan birində saxlanıldığını qeyd edib.



Çəkiliş qrupu həmçinin dahi Ü. Hacıbəyovun bu illər ərzində dağıdılan ev muzeyini də ziyarət edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



