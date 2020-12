Bakıda məktəb direktoru bu görüntülərə görə cəzalandırıldı - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, sosial şəbəkələrdə 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədovanın karantin qaydalarını pozaraq özünə ad günü məclisi təşkil etməsinə dair görüntülər yayılıb.

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 187 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova ölkə üzrə tətbiq olunan xüsusi karantin rejiminin tələblərini pozması səbəbilə intizam məsuliyyətinə cəlb edilib.



Qeyd olunub ki, direktora Təhsil nazirinin əmri ilə Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən, sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət verilib.



Məktəb direktorunun təşkil etdiyi məclisin sosial mediada yayılan görüntülərini təqdim edirik:

