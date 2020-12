Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin demarkasiyası davam edir. Proses çərçivəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbçiləri Qubadlı rayonun Eyvazlı kəndində gedərək, ermənilərdən ərazini tərk etmələrini tələb ediblər.

Metbuat.az həmin anları əks etdirən görüntüləri təqdim edir:

