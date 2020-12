Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə fransalı həmkarı Emmanuel Makron arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin saytında məlumat verilib.

Liderlər telefon söhbətində Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər.



Vladimir Putin regionda vəziyyətin stabilləşdiyini, üçtərəfli razılaşmanın şərtlərinin yerinə yetirildiyini qeyd edib.

Prezidentlər həmçinin regionda rusiyalı sülhməramlıların fəaliyyətini yüksək qiymətləndiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.