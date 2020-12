Rusiya sülhməramlıları itkin düşmüş hesab edilən iki nəfər Ermənistan vətəndaşını tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi İqor Konaşenkov bildirib.



Onun sözlərinə görə, dekabrın 21-də Hadrut yaxınlığında tapılan iki nəfər Azərbaycan tərəfinin də razılığı ilə Ermənistana təhvil verilib.



Bundan əlavə, nazirlik rəsmisi qeyd edib ki, itkin düşmüş şəxslərlə bağlı "qaynar xətt"ə 528 müraciət daxil olub.

