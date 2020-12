Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 14-cü tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçirilib.

“Trabzonspor” səfərdə “Hatayspor”la, “Qalatasaray” isə “Göztəpə” ilə qarşılaşıb. Trabzon təmsilçisi minimal hesabla qalib gəlibsə, “Qalatasaray” inamlı qələbəyə sevinib.

