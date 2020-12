Azərbaycanda vaksinasiyadan imtina edəcək şəxslərin nəzərinə! - VİDEO

“Azərbaycana gətiriləcək yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı vaksindən imtina edəcək şəxslərə yoluxduruculuq ehtimalının qalmasına inandıracağıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı “Real TV”yə müsahibəsində deyib.

TƏBİB sədri bildirib ki, Azərbaycanda bu günə qədər aparılan vaksinasiya könüllü şəkildə olub:

“Çalışacağıq ki, bu vaksinasiya da çoxlu sayda insanı əhatə etsin. Bunun üçün də ən şəffaf məlumatları ictimaiyyətlə paylaşmaq lazımdır ki, onları inandıraq. Onların ailə üzvlərinin sağlamlığının keşiyində durmalarının tək yolunun məhz vaksinasiyadan keçdiyinə inandıracağıq”.

