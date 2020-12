Peruda koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 3 604 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az bildirir ki, müvafiq məlumat ölkənin Səhiyyə nazirliyinin saytında yer alıb. Qeyd olunub ki, bununla da ölkədə koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı 1 000 153 nəfəri ötüb.

Ümumilikdə ölkə üzrə müalicə alan 936 182 pasiyent sağalıb, 37 218 nəfərin isə həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

