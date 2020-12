Dünyada yeni növ koronavirus infeksiyasına (COVID-19) yoluxanların sayı artaraq 78 milyon 366 min 297 nəfərə çatıb.

Metbuatşaz xəbər verir ki, pandemiya qurbanlarının sayı 1 milyon 724 min 39 nəfərdir. İndiyədək 55 milyon 128 min 559 infeksiya daşıyıcısı xəstəlikdən sağalıb.

Son günlər dünya ölkələri üzrə koronavirusa yoluxma halları kəskin artmaqdadır.

