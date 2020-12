Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətində yeni təyinat olub.

Metbuat.az "Report"a istinadla xəbər verir ki, imzalanmış müvafiq əmrə əsasən, Sadıqov Yusif Sadıq oğlu icra başçısının I müavini təyin edilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl icra başçısının I müavini vəzifəsini Şahmar İbadov tuturdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.