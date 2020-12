Elman Rüstəmovdan manatla bağlı VACİB AÇIQLAMA

“Pandemiya fonunda manatın devalvasiyası gözlənilmir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov deyib.

AMB sədri bildirib ki, artıq pandemiyanın kəskin hissəsi arxada qalmağa doğru gedir: "Qonşu ölkələrdən, ticarət tərəfdaşımız olan ölkələrdən fərqli olaraq, pandemiyanın təsiri nəticəsində Azərbaycanda ciddi heç nə baş vermədi. Nə indi, nə də 2021-ci ildə bunu gözləmirik. Bu gün təqdim olunan büdcəmiz məhz stabil məzənnə, çox aşağı inflyasiya üzərində qurulub".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.