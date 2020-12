Bayram günlərində küçəyə çıxmaq qadağası tətbiq ediləcəkmi? – İbrahim Məmmədov açıqladı

Neçə vaxtdır, bayram günlərində küçəyə çıxmaq qadağasının tətbiq ediləcəyi ilə bağlı narahatlıqlar var. Koronavirus təhlükəsindən dolayı şəhərdə sıxlığın yaranmaması səbəbi ilə belə qərarın qəbul ediləcəyi gözlənilir. Maraqlıdır, yeni il tətili üçün nəzərdə tutulan 5 günlük tətil günlərində belə bir qadağa tətbiq edilə bilərmi?

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov belə bir məhdudiyyətin olmadığını bildirib:

"Bayram günlərində küçəyə çıxma qadağası ilə bağlı hər hansı qadağa yoxdur. Biz Nazirlər Kabinetinin qərarların təqdim edirik, orda isə belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmayıb, bu barədə məlumatım yoxdur".(Sfera.az)

