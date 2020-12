“Bu ilin əvvəlindən Azərbaycan iqtisadiyyatının özəl və qeyri-neft sektorunda 84 mindən çox yeni əmək müqaviləsi bağlanılıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclasında 2021-ci il üçün dövlət və icmal büdcələrinin layihələrinin müzakirəsi zamanı İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirib.

Mikayıl Cabbarov həmçinin qeyd edib ki, 2019-cu ildən bu sahədə başlanmış islahatlar nəticəsini verməkdədir

