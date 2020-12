Əli Əsədovdan əlilliyi olan şəxslərin təminatı ilə bağlı QƏRAR

Nazirlər Kabineti “Əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilməsi Şərtləri və Qaydası”nı təsdiq edib.

Bununla bağlı sənədi Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb.

Sənədə əsasən, “Əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilməsi Şərtləri və Qaydası” təsdiq edilib.

“Xüsusi nəqliyyat almaq üçün tibbi göstərişləri olan əlillərin avtomobil və motorlu araba ilə təmin edilməsi qaydaları haqqında” Nazirlər Kabinetinin bəzi hissələri ləğv olunub.

“İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarının protez-ortopediya məmulatları, əlillərin, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların, fövqəladə hallarda insanların xilas edilməsində və tibbi yardım göstərilməsində iştirak edərək ziyan çəkmiş vətəndaşların protezortopediya məmulatları, əlil kreslo-veloarabaları, texniki və başqa reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” qərarın bir sıra maddələri ləğv edilib.

Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”yə uyğun edilə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.