Müdafiə Nazirliyi əsgər valideynlərinə MÜRACİƏT ETDİ

Müdafiə Nazirliyi hərbi qulluqçuların valideynləri və yaxınlarına müraciət edib.

Bu barədə Metbuat.az-a nazirlikdən məlumat verilib.

"Müdafiə Nazirliyi hərbi qulluqçuların valideynləri və yaxınlarına müraciət edərək bir daha bildirir ki, onları narahat edən məsələlərlə bağlı müraciətlərini sosial şəbəkələr vasitəsilə deyil, daha operativ həll olunması üçün nazirliyin sutka ərzində fasiləsiz fəaliyyət göstərən (012) 912, (012) 538-61-31, (012) 404-76-34 telefon nömrələri vasitəsilə bildirsinlər", - nazirlikdən bildirilib.

