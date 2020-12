Qalmaqallı MƏKTƏB DİREKTORU başında bayraq ƏT DOĞRADI- VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Bakının qalmaqallı məktəb direktoru bu dəfə karantin qaydalarını pozmaqla gündəm olub.

187 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova evində təşkil etdiyi doğum günü məclisi ilə karantin qaydalarını kobud şəkildə pozub.

Nailə Məmmədova fərdi yaşayış evində təşkil etdiyi məclisə onlarla şəxsi dəvət edib. Direktor həmçinin məclisə müğənnilər də çağırıb. Nailə Məmmədovanın evində baş tutan məclisdən çəkilən videogörüntülər iki gündür sosial şəbəkələrdə geniş şəkildə yayılır.

Bakı şəhəri 187 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova ölkə üzrə tətbiq olunan xüsusi karantin rejiminin tələblərini pozması səbəbilə intizam məsuliyyətinə cəlb edilib və ona Təhsil nazirinin əmri ilə Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən, sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət verilib.

İnsanlar sosial şəbəkələdə yayılan videolara və verilən cəzaya öz etirazlarını bildiriblər. Direktorun etdiyi hərəkət qarşılığında işdən çıxmasını istəyiblər.

Qeyd edək ki, Nailə xanımın yeni videosu yayılıb. Videoda ət kəsən yerdə görüntülənən məktəb direktoru başına "broşka" əvəzinə bayraqlar taxıb. İzləyicilər tərəfindən onun bu hərəkəti də tənqid atəşinə tutulub.

Sözügedən videonu təqdm edirik:

(big.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.