Qarabağda minalardan necə qorunmaq olar? - Ekspertdən MARAQLI TƏKLİF

44 günlük Vətən müharibəsi işğal altında olan torpaqlarımızın erməni daşnaqlarından təmizlənməsindən sonra qələbə ilə bitdi. Məlumdur ki, torpaqlarımızda normal yaşayışın bərpa olunması və bütün zəruri infrastrukturların yenidən qurulması üçün ərazi qarış-qarşı minalardan, partlama ehtimalı olan digər hərbi vasitələrdən təmizlənməlidir.

Minalar müharibədən sonrakı ən ciddi problemdir. Füzulidə 2 qardaş minaya düşmüşdü, daha bir yüksək rütbəli hərbçimiz, polkovnik Babək Səmidli Suqovuşanda minaya düşərək, şəhid oldu. Hadisənin cəsədlərin axtarışı zamanı baş verdiyi bildirilir. Suqovuşan ərazisi yaxınlığında minanın partlaması nəticəsində həmçinin 1 sülhməramlı rus əsgəri və 4 erməni hərbçi yaralanıb.

Bəs nə etməli? Ermənilərin basdırdıqları minaların qurbanı olan vətəndaşlarımızı necə qoruyaq?



Mövzuya münasibət bildirən, ehtiyatda olan zabit, hərbi ekspert Abuzər Əbilov Metbuat.az-a özəl müsahibəsində bildirdi ki, nəyin ki 44 günlük şansı zəfərimizdən sonra, hətta Birinci Qarabağ müharibəsi zamanından da çoxsaylı yerlərdə köhnə minalar qalmaqdadır. Eyni zamanda döyüş zamanı istifadə edilsə də, müəyyən səbəblərdən partlamamış hərbi sursatlar var.



“Hazırda işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda bu işi həyata keçirən qurumlardan birincisi ANAMA-dır. Bundan başqa Türkiyəli minaaxtaranlar və Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi Mərkəzinin hərbi qulluqçuları, Dağlıq Qarabağdakı Rusiya sülhməramlı qüvvələri ilə birlikdə Ermənistanın işğalından azad edilən ərazilərin minalardan təmizlənməsi işini davam etdirirlər.

Ərazilərin minalardan təmizlənməsi işində öncəllik yaşayış məntəqələri, qurulan infrastruktur,onların ətrafları və yollar olmalıdır. Daha sonra qoşunların dislokasiya ediləcəyi ərazilər həmçinin rayonlararası gediş-gəliş yolları minalardan tam təmizlənməlidir”.

ANAMA-nın məlumatına görə, ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesi hələ uzun illər davam edəcək. Bu proses 13 ilə qədər davam edə bilər. Abuzər Əbilov deyir ki, bu proses 13-14 ildən də az bir müddətdə öz həllini tapacaqdır.

“Günümüzdə müasir mina aşkarlayan texnikaların olduğunu nəzərə alaraq deyə bilərim ki, yəqin ki, yaxın günlərdə Azərbaycan xaricdən xüsusi bu işlərlə məşğul olan təcrübəli bir sıra təşkilatları ərazilərin minalardan təmizlənməsi işinə cəlb edəcəkdir.



Bu məqsədlə də dünyada minalardan təmizlənmə üzrə peşəkar sayılacaq ölkələrin xüsusən də Türkiyə,Pakistan və İsrailin təcrübələrindən yararlanıb ərazilərin hissə-hissə minalardan təmizlənməsi həmin ərazilərdə yaşam şəraitinin təhlükəsiz olmasına təminat olacaqdır”.

Məsələyə münasibət bildirən ekspert Elnur Fərzəliyev Metbuat.az-a bildirdi ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə getmək istəyən vətəndaşlarımıza xüsusi buraxılış vərəqəsi verilməlidir.



“İlk növbədə, bu hallarla bağlı səlahiyyətli bir təşkilat yaradılmalıdır. Düşünürəm ki, eyni zamanda vətəndaşın gedə biləcəyi ərazinin yol xəritəsi ona təqdim olunmalıdır. Həmin yol xəritəsindən kənara çıxmaq isə cinayət halı hesab olunmalıdır.

Çünki kənar bir addım artıq öz həyatını təhlükəyə atmaq deməkdir. Həmin yol xəritəsi və buraxılış vəsiqəsinin vətəndaşlara ANAMA tərəfindən verilməsi məqsədəuyğun olardı. Çünki minalı ərazilərin xəritəsi və yerləşdiyi ərazilər xüsusən ANAMA tərəfindən müəyyənləşdirilir”.

Elnur Fərzəliyev bildirdi ki, sözügedən yol xəritəsi nəinki dinc əhali üçün, hətta həmin ərazilərdə xidmət edən hərbçilər üçün də hazırlana bilər.

“Bir müddətdən sonra həmin ərazilərdə yenidən qurma və tikinti işlərinə start veriləcək. Ona görə də qeyd olunan ərazilərdə çalışacaq işçi qüvvələrinin də təhlükəsizliyinin qorunması və həmin işçi qüvvəsinin daha da məsuliyyətli olmaları üçün bu cür addımların atılması zəruridir.

Vətəndaşlarımız anlamalıdır ki, göstərişlərindən bir addım belə kənara çıxmaq olmaz’’.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

