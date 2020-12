“Növbəti ildə yaşa görə pensiyanın məbləği 370 manat olacaq. Ölkəmizdə 27 növ xidmət elektron qaydada fəaliyyət göstərir”.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında gələn ilin dövlət və icmal büdcələrinin müzakirəsi zamanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev deyib.

Onun sözlərinə görə, əlilliyə görə pensiyanın məbləği isə 337 manat olacaq.

