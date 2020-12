Koronavirusun 17 növü yayılan bu ölkədə cəsədləri yandırmağa başladılar: Gündə 60 cəsəd...

Dünən sutka ərzində 962 nəfər koronavirusdan öldüyü Almaniyada cəsədləri krematoriyada (cəsədlərin yandırıldığı soba) yandırmağa başlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, alimlərin dediyinə görə, bir gündə 60 cəsədin yandırıldığı ölkədə koronavirusun mutasiyaya uğramış 17 növünə rast gəlinib. Bu virusların çevrə ölkədələrə də yayıldığı ehtimal olunur.

Ölkədə virusdan ölənlərin yaşının 80 üzərində olduğu bildirilir. Ölənlər özəl tabutlara qoyulur və tabutlar paketlənir. Təkcə Meissen şəhərində 700 cəsədin yandırıldığı bildirilir.

Mənbə: Haber7

