Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi dərs zamanı surprizlə qarşılaşıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinin dosenti Mahmudov Mehdiyə onlayn dərs zamanı tələbələri maraqlı jest ediblər.

Belə ki, onlayn dərsə qoşulan tələbələr eyni vaxtda "Sizi çox sevirik" yazılmış lövhələri kameraya tutublar. Təsirli jestə görə təşəkkür edən müəllim, həmin anları əbədiləşdirmək üçün kameranın yaddaşına qeyd edib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.

