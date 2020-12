Koronavirus vaksinini tapan türk alimdən ŞOK AÇIQLAMA: "İstehsal edə bilmirəm, qadağandır..."

Koronavirus peyvəndini tapan türk professor Uğur Şahin bu peyvəndi istehsal etməsinin qadağan olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "BioNTech" şirkətinin icraçı direktoru Uğur Şahin Almaniyanın "Deutsche Welle" xəbər kanalına tapdığı peyvənd barədə açıqlamalar verib. O bildirib ki, tapdığı peyvəndi istehsal etməsi Almaniya qanunlarına görə qadağandır:

"Almaniya qanunlarına görə, şirkət işçiləri vaksin çalışmalarında yer ala bilməz".

Professorhəmçinin qeyd edib ki, sözügedən vaksin İngiltərədə mutasiyaya uğrayaraq meydana çıxan yeni növ koronavirusa qarşı da effektiv olacaq.

Mənbə: Haberler.com

