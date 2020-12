Tramp qudasını da əfv etdi

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya istintaqı çərçivəsində mühakimə olunan şəxslər də daxil olmaqla 26 nəfər barəsində yenidən əfv fərmanı imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin Mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Trampın bağışladığı şəxslər siyahısında 2016-cı il seçkilərində təşviqat müşaviri vəzifəsini icra edən Pol Manafort və Rocer Stoun da var.

Bundan əlavə, Tramp kürəkəni Cared Kuşnerin atası Çarlz Kuşneri də əfv edib. Çarlz Kuşner 2005-ci ildə seçki kampaniyasına qanunsuz ianələr, vergidən yayınma və şahidləri saxtalaşdırmaqda günahlandırılaraq həbs edilmiş 2006-cı ilin avqustunda isə azadlığa buraxılmışdı.

Qeyd edək ki, bir gün əvvəl Donald Tramp 20 nəfər məhkum barədə əfv qərarını imzalamışdı.

Çarlz və Cared Kuşnerlər

(Qafqazinfo)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.