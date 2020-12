Çində son sutka ərzində daha 17 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, ölən olmayıb. “Qafqazinfo” bildirir ki, bu barədə “worldometers.info”da məlumat verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 86 899-a çatıb, ölənlərin sayı əvvəlki kimi 4 634-dür. Ümumilikdə 81 950 xəstə sağalıb.

Ölkədə 315 aktiv koronavirus xəstəsi var ki, onlardan da 6-nın vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

