Müğənni Təranə Qumralın qızı Qumral sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, o son günlər sosial şəbəkələrdə yayılan "koronavirusun ev şəraitində müalicəsi" adlı səsyazısını parodiya edib.

Nəticədə həyat yoldaşı da həmin səs yazısında deyildiyi kimi, lakin zarafatla və astaca onun kürəyinə yumruqlar vurub.

Bu da Qumralın "İnstagram" izləyiciləri tərəfindən gülüşlə qarşılanıb.

Sözügedən video budur:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.