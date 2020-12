"Özümü 5-ci mərtəbədən atacam" - Direktorun ad günündə mahnı oxuyan Mətanət hönkür-hönkür AĞLADI

“Məni ləkələmək istəyirlər. Anam deyir ki, Mətanət, bir də görsəm efirdə ağlayırsan, özümü 5-ci mərtəbədən atacam”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri son günlər gəlini ilə qalmaqal yaşayan, məktəb direktorunun ad günündə iştirak etdiyi üçün tənqid atəşinə tutulan Əməkdar artist Mətanət İsgəndərli deyib.

Efirlərin birində qonaq olan xanım sənətçi göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

Onu ləkələməyə çalışdıqlarını deyən müğənni veriliş boyu özü haqqında danışaraq, hönkür-hönkür ağlayıb. (yenisabah.az)

