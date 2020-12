Darxan Kıdırəli Azərbaycan Prezidentinə təbrik ünvanlayıb

Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti Darxan Kıdırəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məktubda deyilir: “Möhtərəm cənab Prezident.

Doğum gününüz münasibətilə Beynəlxalq Türk Akademiyasının rəhbərliyi adından və şəxsən öz adımdan Sizi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Həmçinin qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə Sizə xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram.

Sizin məqsədyönlü, ardıcıl və yorulmaz fəaliyyətiniz sayəsində Azərbaycan Respublikası beynəlxalq miqyasda bütün sahələrdə əhəmiyyətli uğurlar əldə edib. Xüsusilə Sizin rəhbərliyinizlə Vətən müharibəsində qazanılan şanlı Zəfər qardaş Azərbaycan xalqının tarixinə qızıl hərflərlə həkk olundu. Azərbaycanın qazandığı uğurlar gələcək nailiyyətlərin möhkəm təməlini qurmaqda və bütün Türk dünyasında böyük fərəh hissi ilə qarşılanmaqdadır. İnanıram ki, türkdilli dövlətlər arasında əlaqələrin inkişafına göstərdiyiniz xüsusi diqqət xalqlarımız arasında mövcud olan tarixi bağların daha da möhkəmlənməsinə önəmli töhfə verməkdə davam edəcək.

Möhtərəm cənab Prezident, bu xoş fürsətdən istifadə edərək Beynəlxalq Türk Akademiyasının fəaliyyətinə göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə Zati-alinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu əlamətdar gündə Sizə və ailənizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür, ali dövləti fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar, qardaş Azərbaycan xalqına isə sülh və firavanlıq diləyirəm”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.