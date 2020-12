Deputat işğaldan azad olunan ərazilərin bərpası üçün vəsaitin artırılmasını təklif etdi

“44 günlük Vətən müharibəsində qələbəni təmin edən səbəblərdən biri dövlətimizin iqtisadi və maliyyə inkişafı idi. 44 gün ərzində biz sosial, iqtisadi cəhətdən heç bir çətinlik çəkmədik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu parlamentin bu gün keçirilən iclasında Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalı deyib.

Onun sözlərinə görə, bu gün Azərbaycan xalqının və dövlətinin qarşısında duran ən ümdə vəzifə işğaldan azad olunan əfarzilərimizə qayıtmaqdır: “Əgər mümkündürsə, həmin ərazilərin bərpası üçün ayrılan 2,2 milyard manat artırılsın. Gələn il ölkəmizdə pensiyalar, müavinətlər artırılacaq. Bu, çox yaxşı bir haldır”.

