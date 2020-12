“Artıq Xankəndinin hüquqi statusu bərpa edilməlidir”.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu təkliflə parlamentdə büdcə müzakirələri zamanı Aydın Mirzəzadə çıxış edib.

O, bildirib ki, eyni zamanda, müvafiq nazirliklərin Xankəndi şəhərində yerli şöbələri yaradılmalıdır: “Bununla yanaşı, 2021-ci ilin büdcəsində Xankəndi ilə bağlı ayrıca maliyyə vəsaiti nəzərdə tutulmalıdır”.

