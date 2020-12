Ermənistan mediasında Azərbaycan əsgərlərinin Göyçə gölünə yaxın ərazidə görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan hərbçiləri sərhədboyu ərazidə rəqs edir.

Erməni sosial media istifadəçiləri görüntüləri hiddətlə qarşılayıb. Hətta bəzi ermənilər azərbaycanlıların yaxın gələcəkdə Yerevanda da rəqs edəcəyini yazıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.

