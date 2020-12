Prezident Hikmət Mirzəyev və Mayis Bərxudarovla bağlı SƏRƏNCAM İMZALADI

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təltif edilənlərin siyahısında generallar da yer alıb. Belə ki, sərəncama əsasən, general-leytenant Hikmət Mirzəyev, general-leytenant Əfqan Nağıyev, general-leytenant Kərim Vəliyev, general-mayor Ramin Bağırov, general-mayor Mayis Bərxudarov və general-mayor Anar Kərimov da var.

