Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi nəzdində "Aztelekom" MMC "Cisco" avadanlığının zəmanət xidməti və texniki dəstəyi üçün 1,438 milyon manat vəsait ayıracaq.

Metbuat.az bu barədə “Elektron satınalmalar” portalına istinadən məlumat verir.

Məlumata əsasən, "Aztelekom" MMC "INFNITECH" MMC 1,438 milyon manatlıq müqavilə imzalayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.