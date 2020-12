Azərbaycan Premyer Liqasının 13-cü turu çərçivəsində keçirilən “Qarabağ” - “Zirə” matçı ağdamlıların 3:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Metbuat.az qarşılaşmanın videoicmalını təqdim edir:

