Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) idarə rəisi koronavirusdan dünyasını dəyişib.

"MediaPost”un əldə etdiyi məlumata görə, XİN-in Arxiv İdarəsinin rəisi Famil Əliyev müalicə aldığı xəstəxanada koronavirusdan vəfat edib.

