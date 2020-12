İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı məhv edilmiş daha 44 erməni hərbçisinin adı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan müdafiə nazirliyinin yaydığı yeni siyahıda 1965-2002-ci il təvəllüdlü hərbçilərin adları yer alıb.

Qeyd edək ki, Ermənistanın rəsmi qurumları müharibədəki itkilərini gizlədərək, Qarabağda Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv edilmiş əsgər və zabitlərin statistikasını açıqlamır. Erməni KİV-ləri ölü sayının 5 mindən, yaralı sayının isə 10 mindən çox olduğunu yazırlar.

