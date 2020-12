Prezidentin bu gün təltif etdiyi generallar - SİYAHI

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün bir qrup hərbçi təltif edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Sərəncamla hərbi qulluqçular “Füzulinin azad olunmasına görə”, “Zəngilanın azad olunmasına görə” və “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunublar. Təltif edilənlər arasında generallar da var.



Onların adlarını təqdim edirik:



“Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilən generallar:



Mirzəyev Hikmət İzzət oğlu – general-leytenant



Bərxudarov Mayis Şükür oğlu – general-mayor



Həsənov Hikmət Hüseyn oğlu – general-mayor



Hüseynov Tofiq Vaqif oğlu – general-mayor



İslamzadə Namiq Sərəfruz oğlu – general-mayor



Kərimov Anar Təvəkkül oğlu – general-mayor



Məmmədov Zaur Sabir oğlu – general-mayor



Seyidov Kənan Əlihüseyn oğlu – general-mayor



“Zəngilanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilən generallar:



Mehdiyev İlham İsmayıl oğlu – general-leytenant



Nağıyev Əfqan Vəli oğlu – general-leytenant



Bağırov Ramin Sabir oğlu – general-mayor



Bərxudarov Mayis Şükür oğlu – general-mayor



Məhərrəmov Aqşin Ramiz oğlu – general-mayor



Rzayev Mübariz Balağa oğlu – general-mayor



Sultanov Ağamir Əzizxan oğlu – general-mayor



Tağıyev Rəsul Afiq oğlu – general-mayor



“Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilən generallar:



Bərxudarov Mayis Şükür oğlu – general-mayor



Həsənov Hikmət Hüseyn oğlu – general-mayor



İslamzadə Namiq Sərəfruz oğlu – general-mayor



Kərimov Anar Təvəkkül oğlu – general-mayor



Rzayev Mübariz Balağa oğlu – general-mayor



