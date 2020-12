Polisdən qaçan kriminal avtoritet özünü binadan atdı - FOTO

Rusiyada federal axtarışda olan kriminal avtoritet Rizvan Hüseynov (“Rezvıy”) polis təqibindən qaçarkən özünü binanın yeddinci mərtəbəsindən atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.



Hadisə ilə bağlı yoxlamalara başlanılıb. Polislərin onu təqib etməsinin səbəbi açıqlanmır.

“Rezvıy” xabarovlu məşhur kriminal avtoritet Aleksandr Voroninin (Malış) silahdaşı sayılıb.

Hüseynovu hüquq-mühafizə orqanlarının işçiləri belə xarakterizə ediblər: “Hiyləgər, bacarıqlı, eyni zamanda tez əsəbiləşən, asanlıqla aqressivləşən biridir. Çox təhlükəlidir. Saxlanılması halında silahlı müqavimət göstərə bilər”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.