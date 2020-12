Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan vəzifəsindən istefa verməyə hazır olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paşinyan bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb. O diqqətə çatdırıb ki, yalnız xalqın qərarı ilə bu addımı ata bilər:

"Xalqın gələcəyə inamının qırılmaması üçün bu çətin dövrdə Ermənistanda liderliyimi davam etdirməyə hazıram”.



Bundan əlavə, Paşinyan siyasi qüvvələri 2021-ci ildə növbədənkənar parlament seçkilərinin keçirilməsi üçün məsləhətləşmələrə çağırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.