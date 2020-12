Xəbər verdiyimiz kimi bu gün “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC-nin (AzTV) inzibati binasında bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, QSC-nin ərazisində olan üçmərtəbəli binanın bir hissəsində tavan çöküb. Nəticədə televiziyanın bir əməkdaşı dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, dünyasını dəyişən şəxs videomateriallar şöbəsinin texniki işçisi 1996-cı il təvəllüdlü Gülverdi Gülverdiyevdir.

Allah rəhmət eləsin!

