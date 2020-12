44 günlük Vətən Müharibəsinin qəhrəman qazilərindən biri də Vüsal Şahbazovdur.

Metbuat.az panoram.az-a istinadən xəbər verir ki, Şuşa əməliyyatında xüsusi şücaət göstərən XTQ hərbçisi Şahbazov döyüş yolundan danışıb.



Qazi Şuşada 3 erməni polkovnikini əsir götürdükləri andan söhbət açıb.

Daha ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.