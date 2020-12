44 günlük müharibə ərəfəsində daima cəbhədə vuruşan əskərlərimizə yardım edən tanınmışlardan biri, məşqçi Kamil Zeynallı bu dəfə də missiyasına sadiq qalıb

Metbuat.az xəbər verir ki, bu yaxınlarda azadıqa çıxdıqdan sonra Kamil Zeynallı Kəlbəcərə gedib.

O, "İnstagram" səhifəsində Kəlbəcərdəki İstisudan video paylaşıb. İzləyicilərin marağına səbəb olan görüntülərdə Kamilin İstisuda çimdiyi əks olunub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

