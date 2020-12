Azərbaycan Ordusunun 44 günə zəfərlə bitirdiyi Vətən müharibəsində ağır yaralanaraq koma vəziyyətinə düşən hərbçi Natiq Mahmudov şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 45 gün komada qalıb.

Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, N.Mahmudovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Qazi Zaqatala şəhərində müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib.

Allah rəhmət eləsin!

