Bakıda anadan olan şahmat üzrə beynəlxalq dərəcəli qrossmeyster, 13-cü dünya çempionu Harri Kasparovun (Harri Kimoviç Vaynşteyn) anası Klara Kasparova 83 yaşında vəfat edib.

Bu barədə rusiyalı şahmatçı "Twitter” hesabında yazıb:

"Anam Klara Şaqenovna Kasparovanın vəfatı xəbərini böyük kədərlə bölüşürəm. Mənim rol modelim, ən böyük çempionum, müdrik məsləhətçim və indiyə kimi tanıdığın ən güclü insan. Mən səni sevirəm ana”.

