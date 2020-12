Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Moskvada görüşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomatik mənbələrə istinadən yayılan məlumata görə, İlham Əliyevlə Paşinyan yanvarın 11-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin iştirakı ilə görüşəcək.

"Görüşdə 10 noyabrda imzalanmış üçtərəfli razılaşma ilə bağlı müzakirələr keçiriləcək”, - erməni mənbələr yazır. (publika.az)

