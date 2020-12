Günün ulduz falı - 27 DEKABR

Qoç - maraqlı ünsiyyət vəd edən gündür. Dəvət aldığınız toplantı və tədbirlərə qatılın. Günlə bağlı xüsusi planlarınız varsa, mütləq yerinə yetirin.

Buğa - bir qədər əvvəl başladığınız işləri başa vurun. Yeniliklər və eksperimentlər zamanı deyil. Günün ikinci yarısında maliyyə məsələlərindəki qeyri-müəyyənlik səhhətinizə təsir edə bilər.

Əkizlər - tam bələd və ya əmin olmadığınız mövzunu inkişaf etdirməkdən çəkinin. Qüvvə toplayın. Sabah sizi ağır gün gözləyir. Alış-verişi təxirə salın.

Xərçəng - qarışıq, laübəli, mürəkkəb gündür. Münasibətləri gərginləşdirməmək və ya nəyisə pozmamaq üçün ehtiyatlı davranın. Cari dəyişikliklərdən gözlənilməz şəkildə fayda əldə edə bilərsiniz.

Şir - bəzi hadisələr istədiyiniz kimi alınmayacaq və vəziyyəti daha da korlayacaq. Günün ikinci yarısı istirahəti təxirə salaraq çalışın. Planlaşdırdığınız işlə məşğul olun. Sizi işdən yayındırmaq cəhdlərinə uymayın. Axşam saatlarında ruhlana bilərsiniz.

Qız - müştərək əmlakla bağlı məsələləri həll etmək, gəlir bölmək, hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etmək üçün əlverişli gün deyil. İnternetdə çox vaxt keçirməyin, münasibətləri aydınlaşdırmayın, suallara cavab aramayın.

Tərəzi - səhvləri sürətlə aradan qaldırın. Sizdən yardım istəyən insana kömək edin. Şəxsi işlərin həllinə vaxt çatmaya bilər. Axşam saatlarını sevdiyiniz insana qayğıya həsr edin.

Əqrəb - baş verənlər təsadüf deyil. Ötənlərdəki əməllərinizdən biri indiki olayların nəticələri ilə bağlıdır. Tərəfdaşla səmimi olun, kimsəni aldatmayın.

Oxatan - güclü marağınıza, nigaranlığınıza və ya təlaşınıza səbəb ola biləcək hadisə baş verə bilər. Cavab verməyə tələsməyin. Vəziyyətin ayndınlaşmasını gözləyin.

Oğlaq - mənfiliyə köklənməyin. Qəfil xəbər hissiyatınızı artıra bilər. Cavab reaksiyasında tələskənliyə yol verməyin.

Dolça - görüş və ya əyləncəni təxirə salın. Yaxın ətrafınızdakı insanlarda sizinlə bağlı ifrat gözləntilər var. Günün ikinci yarısında insanların sözləriniz və hərəkətlərinizə reaksiyasına diqqətlə fikir verin.

Balıqlar - ötən günlərin gərginliyini aradan qaldırmaq üçün aktiv çalışın. Uzunmüddətli və monoton səylər tələb etməyən işlərə tez başlayaraq, tez başa vurun.

