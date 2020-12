ÜST rəhbərindən BƏDBİN PROQNOZ: "Sonuncu olmayacaq"

2020-ci ildə yaranmış pandemiya sonuncu olmayacaq. Buna görə də dünya ictimaiyyətini səhiyyə sistemlərinin mühafizəsini gücləndirməyə və yeni fövqəladə vəziyyətlərə hazırlamaq lazımdır.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Adanom Qebreyesus bildirib.



"Tarix bizə deyir ki, indiki pandemiya sonuncu olmayacaq və epidemiyalar həyatın reallığıdır", -deyə ÜST rəhbəri vurğulayıb.



Onun sözlərinə görə, fövqəladə vəziyyətlərin qarşısının alınmasına investisiya yönəltmək və ilkin tibbi yardımı inkişaf etdirmək vacibdir.

