İngiltərədə virusa yoluxanların sayı yenidən kəskin artmağa başlayıb.

Metbuat.az xəbər veriri ki, son sutka ərzində 34,693 nəfər koronavirusa yoluxub.

Bununla da ölkədə yoluxanların sayı 2 milyonu ötüb. Son 24 saatda 210 nəfər insan ölüb, ümumi ölənlərin sayı 70,405 nəfərə çatıb

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.