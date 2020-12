“Caliber” Azərbaycan Ordusu vertolyotlarının hücumunun eksklüziv kadrlarını göstərdi - VİDEO

Azərbaycan Ordusu gününə həsr olunmuş hesabat xarakterli ənənəvi müsahibələrindən birində Müdafiə naziri Zakir Həsənov qeyd etmişdi ki, Aprel döyüşlərindən çıxan nəticə əsasında silahlı qüvvələrin arsenalına vertolyot raket sistemləri daxil edilib. Bu silahlar düşmənə onun hava hücumundan müdafiə zonasına daxil olmadan kifayət qədər ciddi məsafədən zərbə endirmək gücünə malikdir.

"Caliber” "Youtube” kanalının budəfəki buraxılışı Azərbaycan Ordusunun ən müasir hava hücumu silahları haqqındadır.

Süjetdə Ordumuzun 21-ci əsrin silahları ilə təchiz olunmasından söhbət açılıb.

Həmin süjeti təqdim edirik:

