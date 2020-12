70 gün əsirlikdə qalan gizir başına gələnlərdən danışdı - VİDEO

14 il öncə ordu sıralarında gizir olaraq xidmətə başlayan Yevlax sakini Emin Baxşəliyev Vətən müharibəsində döyüşlərin birində ayağından yaralanıb.

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, o, beş gün yaralı halda döyüşüb, hərbçi yoldaşlarını döyüş meydanından çıxarıb. Geri qayıdarkən isə düşmən tərəfə əsir düşüb.

70 gün əsirlikdə çəkdiyi məşəqqətlər, iztirablar gözlərinin dərinliyində, baxışlarında həkk olsa da, heç danışmır bunlardan Emin. Deyir, Vətəninə qovuşacağı günə inamını bir an belə itirməyib.

Baxşəliyevlər ailəsindən hazırlanan reportajı təqdim edirik:

