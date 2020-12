Azərbaycanda daha bir həkim koronavirusdan vəfat etdi - FOTO

Azərbaycanda daha bir həkim koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Belə ki, Sumqayıt şəhər 1 saylı Poliklinikanın həkim-nevropatoloqu Kazım Kərimli bir müddət əvvəl COVİD-19-a yoluxub.

O, əvvəl Sumqayıt xəstəxanasında müalicə alıb, daha sonra vəziyyətinin ağırlaşması ilə əlaqədar Zığda yerləşən modul tipli xəstəxanada müalicəsini davam etdirib.

Lakin, həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq, Kazım Kərimli ötən gün koronavirusdan vəfat edib.

Allah rəhmət eləsin!

