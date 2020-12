Ermənistana daha bir zərbə: Zavod tam şəkildə Azərbaycana keçdi

Hadrut rayonunun Tuğ kəndində yerləşən "Kataro" şərab istehsalı zavodu Bakının nəzarətinə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Armenia"ya Ermənistanın Milli Şərab Mərkəzinin prezidenti Avag Arutyunyan məlumat verib.

O bildirib ki, üzüm bağları və şərabla dolu çəlləklər olan emalatxana tam şəkildə Azərbaycanın mülkiyyətinə keçib.

İlkin məlumatlara görə, istehsalçıya dəyən ziyan miqdarı bir milyon dollardan çoxdur.

Arutyunyan qeyd edib ki, indi hamı şokdadır:

"Şərab istehsalçıları birləşməyi və Qarabağ şərab dükanını bərpa etməyi planlaşdırırlar.

İstehsal 2002-ci ildə, ilk qablaşdırma 2010-cu ildə başlayıb. Şərabın adı 17-ci əsrdə Dizapayt dağında inşa edilmiş Kataro monastırının adını daşıyır. Şərab Khndogni üzümündən hazırlanıb (100%). Saxlama üçün Dağlıq Qarabağda bitən palıddan hazırlanan çəlləklərdən istifadə edilib. (publika.az)

